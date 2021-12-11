В Киргизии назвали Россию основным направлением трудовой миграции для граждан республики

БИШКЕК, 11 декабря. /ТАСС/. Большинство трудовых мигрантов из Киргизии отправляются на заработки в Россию, а вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в 2015 году существенно облегчило условия их пребывания. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МИД республики.

"Российская Федерация остается важным и основным направлением трудоустройства для граждан Кыргызстана. <...> Учитывая, что Кыргызская Республика входит в объединение ЕАЭС, граждане республики при заключении трудовых договоров могут находиться в России и трудиться в соответствии с законодательством РФ без каких-либо ограничений", - сказал представитель пресс-службы.

По информации киргизской стороны, в настоящее время на заработках в России находятся около 750 тыс. граждан республики, около 350 тыс. из них - в Москве и Московской области. При этом в прошлом году объемы денежных переводов из России в Киргизию составили более 2 млрд долларов, это примерно 25-30% ВВП республики.

В МИД пояснили, что, благодаря отсутствию барьеров при трудоустройстве, необходимости в организованной отправке мигрантов РФ нет. "Поэтому на межправительственном уровне с российской стороной не подписаны соглашения об организованном наборе, хотя в соседних Узбекистане и Таджикистане подобная практика применяется", - пояснили в ведомстве.

Однако в небольших масштабах организация выезда на заработки в РФ все же ведется и в Киргизии. Этим занимается департамент внешней миграции при МИД, который для этого заключил соглашения с 22 российскими работодателями из Москвы, Московской, Ленинградской, Тульской, Сахалинской, Амурской и Волгоградской областей, а также Приморского края.

Влияние пандемии на трудовую миграцию

Пандемия и введенные в связи с ней ограничения, в том числе в сфере пассажирских перевозок, создали серьезные препятствия для киргизских трудовых мигрантов, которые работали в России. На данные момент попасть в РФ они могут только воздушным путем.

В МИД республики рассказали, что проблему во многом удалось решить за счет увеличения числа чартерных рейсов. На основании двусторонних договоренностей эти рейсы выполняются из трех аэропортов Киргизии - Манас (в Бишкеке), Ош (южный областной центр) и Иссык-Куль (в Иссык-Кульской области) в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Иркутск, Челябинск, Тюмень, Омск, Пермь, Оренбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Кемерово, Минеральные Воды, Астрахань, Владивосток и еще несколько городов.

В Бишкеке рассчитывают, что в ближайшее время удастся возобновить и железнодорожное пассажирское сообщение, которое было приостановлено в марте 2020 года. "Мы представили график железнодорожных рейсов в Российскую Федерацию, если будет достигнута договоренность о снятии ограничений. Планируется отправлять дважды в неделю пассажирский поезд по маршруту Бишкек - Москва, раз в неделю по маршруту Бишкек - Казань, раз в восемь дней по маршруту Бишкек - Новосибирск", - отметили в МИД республики.

Поскольку у Киргизии и России нет общей границы, Бишкек проводит переговоры о транзите с Казахстаном, который до сих пор запрещает проезд по своей территории киргизских граждан. "В настоящее время ведутся переговоры с казахстанской стороной о возобновлении ранее действовавших пассажирских транзитных железнодорожных перевозок", - сказали в министерстве.