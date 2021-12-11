В международное сообщество электромобилистов Geva впервые вошла организация из России

ПЕРМЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Пермское сообщество электромобилистов EV Perm, которое базируется на базе цифрового технопарка Morion Digital, первым среди российских организаций вошло в международное сообщество Global EV Alliance (GEVA). При этом компания получила право голоса, сообщил ТАСС глава EV Perm Александр Шаврин.

"Нашей организации, первой и пока единственной в России, одобрили заявку о вступлении в международное сообщество Geva. При этом одной из немногих, получивший право голоса. Это позволит нам получать информационную и юридическую поддержку, а также принимать участие в международных мероприятиях", - сказал Шаврин.

Информация об EV Perm уже появилась на сайте Geva. Всего в международное сообщество входит более 50 организаций из 30 стран мира. Общее количество участников составляет около 150 тыс. человек. Организация придерживается принципов "зеленой" энергетики и перехода на транспорт с нулевым уровнем выбросом.

EV Perm "Электро Прикамье" - сообщество электромобилистов Пермского края, которое популяризирует электротранспорт, помогает экосообществам, осуществляет замеры загрязнения окружающей среды, развивает взаимодействие с производителями зарядных станций для электромашин, взаимодействует с органами власти. Ведет разъяснительную работу в бизнес-среде.