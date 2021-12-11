Иностранные компании инвестировали более $15 млрд в инфраструктуру технопарков России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Иностранные компании за последние 10-11 лет инвестировали $15 млрд в развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков России. Об этом сказал на Владимирском инвестиционном форуме в ходе онлайн-выступления в субботу замминистра Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных.

"В период за 10-11 лет резиденты индустриальных парков у нас создали и модернизировали на $15 млрд инфраструктуры", - сказал он.

Беспрозванных добавил, что в России создано 379 индустриальных парков и технопарков, их общая площадь составляет 14 млн кв. м, на ней разместилось порядка 14,5 тыс. компаний, из которых каждая девятая - зарубежное предприятие из Германии, Японии, Италии, Финляндии и других стран. Он сказал, что объем инвестиций в развитие индустриальных площадок и размещение на них компаний иностранных производителей подтверждает их востребованность.

"Мы с 2016 года реализуем механизм поддержки промышленных кластеров, и 47 промышленных кластеров уже создано в 36 регионах, это более 1 тыс. промышленных предприятий объединились и создают совместные продукты по импортозамещению. Мы в 2020 году эту субсидию фактически перезапустили, 3,2 млрд рублей было выделено существующим кластерам и вот еще дополнительно в этом году ждем заявки на этот механизм", - сказал он.

Замминистра уточнил, что также создана единая региональная субсидия - новый инструмент для поддержки среднего и малого бизнеса, позволяющий субъекту в регионе самостоятельно выбирать объекты поддержки через затратные подключения к коммунальной инфраструктуре, на приобретение нового оборудования и так далее. "Со следующего года мы увеличили почти в четыре раза объем поддержки - это 3,7 млрд [руб.] будет выделено на этот инструмент", - сказал Беспрозванных.

Владимирский инвестиционный конгресс проходит в Суздале на площадке "Суздаль Арена" во Владимирской области 9-11 декабря. Он проводится вместо Владимирского межрегионального экономического форума, который проходил с 2013 по 2018 годы. Первый конгресс прошел в декабре 2020 года в онлайн-формате. В конгрессе принимают участие известные российские политики, бизнесмены, инвесторы, предприниматели. В рамках мероприятия будут работать 19 тематических секций, посвященных разным сферам инвестиционной деятельности, планируется подписание соглашений между властями Владимирской области и инвесторами на общую сумму около 15 млрд рублей.