"Норникель" вложит более 12 млрд руб. в геотехнический мониторинг в Норильском промрайоне

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" вложит до 2026 года 12,4 млрд рублей в систему геотехнического мониторинга в Норильском промышленном районе на севере Красноярского края, который позволяет следить в том числе и за состоянием вечной мерзлоты. Об этом на бизнес-форуме в Норильске сообщил замдиректора заполярного филиала компании по научно-техническому развитию Алексей Девочкин.

Система геотехнического мониторинга позволяет обеспечить постоянное автоматизированное наблюдение за температурой многолетнемерзлых грунтов оснований и деформационным поведением фундаментов. Такой мониторинг позволит осуществлять безаварийную эксплуатацию объектов, своевременно выявлять потенциально опасные дефекты и отклонения, способные привести к повреждению зданий и сооружений или их отдельных элементов.

"В рамках проекта предусмотрено оснащение различными типами датчиков, это порядка 1,5 тыс. объектов, эксплуатируемых в Норильском промышленном районе. Затраты в 2021-2022 году составят 2,4 млрд рублей, а в 2023-2026 годах - более 10 млрд рублей", - сообщил Девочкин.

По его словам, программа затронет в том числе и объекты жилой инфраструктуры Норильска. Замдиректора филиала отметил, что программа уже запущена в качестве пилотного проекта. Ранее компания сообщала, что в августе этого года такая система мониторинга была внедрена на хранилищах аварийного дизельного топлива ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании (АО "НТЭК", дочернее предприятие "Норникеля").

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 НТЭК разрушился. Вылилось 21 тыс. тонн нефтепродуктов. По одной из версий, авария на ТЭЦ-3 в Норильске, вследствие которой произошел разлив ГСМ, могла произойти из-за глобальных климатических изменений, вызванных так называемым растеплением грунта.

Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью ее оплатил.