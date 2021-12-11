Спонсоры ФРГ передали 4 млн рублей санкт-петербургскому фонду помощи детям с ДЦП

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Бюджет благотворительного фонда "Центр реабилитации ребенка" в Санкт-Петербурге пополнился в канун новогодних праздников на 4 млн рублей. Символический чек на эту сумму был вручен в субботу представителям фонда в резиденции посла Германии в России.

"Пожертвования поступили от двух крупных германских компаний - Siemens и Uniper, которые откликнулись на инициативу, возникшую нынешним летом на полях Петербургского международного экономического форума", - сообщил ТАСС посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр. По его словам, накануне форума графиня Мария фон Мольтке (потомок русских аристократов, эмигрировавших после революции - прим. ТАСС) обратилась к нему с просьбой оказать помощь учрежденному ею 32 года назад в Санкт-Петербурге благотворительному фонду, который оказывает помощь в реабилитации и социальной адаптации детям из малоимущих семей, страдающим от ДЦП, и эта просьба была услышана представителями германского бизнеса.

"Помощь и поддержка в период пандемии особенно нужны тем, кто продолжает заниматься благотворительной деятельностью и творить добро вопреки непростым обстоятельствам, - заявил на церемонии представитель компании Siemens Штефан Фрухт, возглавляющий программную деятельность концерна по оказанию спонсорской помощи в сфере культуры и искусства.

Искреннюю благодарность германским спонсорам за оказанную благотворительную помощь выразила директор санкт-петербургского фонда Елена Максакова. "Мы осуществляем свою деятельность исключительно на пожертвования и высоко ценим любую спонсорскую поддержку, - отметила она в беседе с ТАСС. - С начала текущего года курс реабилитации у нас прошли 119 детей с заболеваниями ДЦП, центральной нервной системы и нарушениями опорно-двигательного аппарата. К сожалению, стесненность в средствах не позволяет нам широко развернуть нашу деятельность, тем не менее мы продолжаем оказывать помощь совершенно бесплатно, и за годы существования фонда ею смогли воспользоваться уже более 8 тысяч человек".

Юные подопечные фонда тоже не остались в стороне. Они изготовили своими руками сувениры и открытки с новогодними пожеланиями, которые были торжественно переданы германскому послу и представителям спонсоров.