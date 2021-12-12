Великобритания выделит $100 млн на оказание гуманитарной помощи населению Афганистана

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Британское правительство выделит £75 млн (почти $100 млн по текущему курсу) на оказание гуманитарной помощи населению Афганистана. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу вечером МИД Великобритании.

"Этой зимой Соединенное Королевство предоставляет Афганистану жизненно необходимую гуманитарную помощь. Средства, о выделении которых было сегодня объявлено, спасут жизни людей, обеспечат защиту для девочек и женщин и будут способствовать поддержанию стабильности в регионе. Мы намерены делать все возможное для оказания помощи Афганистану", - отметила глава Форин оффиса Лиз Трасс, указав, что британская сторона рассчитывает обеспечить продовольствием и медикаментами 1,8 млн жителей страны. В конце октября британский МИД объявил, что окажет Афганистану гуманитарную помощь на £50 млн ($66 млн).

Суммы, о которых идет речь, выделяются из средств, которые были заложены в британский бюджет на оказание помощи Афганистану в этом году. В общей сложности речь идет о £286 млн ($380 млн), которые будут переданы в международные организации, включая Всемирную продовольственную программу, а также структуры ООН, занимающиеся гуманитарными проектами в Афганистане.

Трасс объявила о выделении гуманитарной помощи афганцам после первого дня проходившей в английском Ливерпуле встречи глав МИД Группы семи (G7), на которой среди прочего обсуждались происходящие в Афганистане события и необходимость скоординированного международного подхода к сложившейся в стране гуманитарной ситуации. Указывается, что Трасс призвала своих коллег из Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии к более тесному сотрудничеству ради предотвращения гуманитарного кризиса, который может привести к дестабилизации обстановки в регионе и вызвать волну массовой миграции. Обсуждались также вопросы, касающиеся взаимодействия с правительством талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ).

Как отметил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли, после перехода власти в стране к талибам голод грозит 23 млн жителей Афганистана.

Двухдневная встреча глав МИД Группы семи (G7) началась в Ливерпуле в субботу. Рассказывая о целях совещания министров в преддверии его начала, Трасс пообещала призвать страны G7 выступать единым фронтом в свете ситуации на Украине, а также оказать поддержку в области безопасности и экономики странам, которые отстаивают принципы свободы по всему миру. Как сообщили в Форин оффисе и Госдепартаменте США, в ходе встречи будут обсуждаться отношения с Китаем и Россией, ситуация на Западных Балканах, политические кризисы в Мьянме и Эфиопии, а также ход переговоров по ядерной программе Ирана.