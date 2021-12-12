В России число занятых в фитнес-отрасли сократилось почти в 1,5 раза с начала пандемии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Количество занятых в фитнес-отрасли в России сократилось почти в 1,5 раза с начала пандемии коронавируса, с 768 тыс. до 518,4 тыс. человек. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"До пандемии в отрасли было задействовано 768 тыс. сотрудников. По итогам 2020 года их число сократилось до 576 тыс., а к текущему моменту в отрасли осталось 518,4 тыс. специалистов", - сказала она.

По словам Силиной, фитнес-отрасль в течение 2020-2021 годов потеряла около 40% игроков. При этом оборот рынка за прошлый год уменьшился со 167 млрд рублей в начале 2020 года до 125,25 млрд рублей к настоящему времени.

Глава организации связывает такую тенденцию с введением ряда ограничительных мер в регионах, которые привели в падению покупательского спроса. Так, с начала текущего года этот показатель упал на 65%. К тому же увеличились обращения клиентов за возвратом денежных средств - их доля составила от 15 до 35%. До пандемии доля таких обращений в среднем на один фитнес-клуб не превышала 3-4%.

Пандемический кризис оказывает серьезное влияние на фитнес-отрасль, которая "была совершенно не готова к таким испытаниям". "На данный момент большинство игроков рынка находится в ситуации нулевой рентабельности, а многие работают в минус, сохраняя фитнес-клубы кредитами или иными деньгами для того, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, с надеждой, что в дальнейшем что-то поменяется к лучшему", - отметила Силина.

Ухудшает положение отрасли то, что в этом году многим физкультурно-оздоровительным учреждениям не удалось договориться с арендодателями о снижении арендных ставок. "Если в 2020 году порядка 55% операторов фитнес-рынка смогли получить послабления, то на сегодняшний день всего 35% добились скидок. При этом арендные платежи являются одной из самых затратных статей фитнес-клуба - на это уходит около 30% от общего объема расходов", - уточнила собеседница агентства.

Адаптироваться под изменения

В 2022 году фитнес-отрасли придется адаптироваться под введение QR-кодов, тесно работать с пользователями услуг, выстраивать эффективную коммуникацию с потенциальными клиентами и прикладывать максимум усилий для удержания и развития клиентской базы, заявила глава Национального фитнес-сообщества.

"Рынок меняется, и фитнес-отрасль, которая выстояла во все кризисы минувших десятилетий, снова демонстрирует свою стойкость, способность кооперироваться, создавать новое и даже в нелегкие времена двигаться в сторону достижения целевых показателей во исполнение указа президента РФ, согласно которому к 2024 году доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России должна составить 55%, а к 2030 году достичь 70%", - сказала Силина.

По ее словам, игроки рынка "двигаются в сторону диджитализации, внедряют новые бизнес-модели технологичного формата и рекуррентные платежи". "Также переформатируются классические модели фитнес-клуба в студийный формат для точечного обслуживания клиентов. Происходят изменения критериев клиентских предпочтений при выборе услуг. Все более актуальным становится развитие коллаборации с медициной: за этот год произошла апробация методик тренинга по восстановлению населения после перенесенной коронавирусной инфекции и в 37 регионах России внедрены постковидные программы", - рассказала глава Национального фитнес-сообщества.

Помимо прочего, как отметила Силина, повышается социальная ответственность бизнеса. "Бывают ситуации, когда недобросовестные игроки уходят с рынка, не выполнив обязательств перед клиентами - им до последнего продают клубные карты, заранее зная о своем бедственном положении. Поэтому в 2020 году мы создали декларацию об ответственном отношении к клиентам. Это помогает сохранить положительный имидж предпринимательской деятельности в фитнес-отрасли и повысить уровень доверия потребителей услуг. Почти 700 участников фитнес-отрасли подписали документ, который определяет последовательность действий остальных игроков в регионе при уходе с рынка одного из членов сообщества", - добавила она.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, имеет 44 официальных представительства. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федераций, двадцать ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.