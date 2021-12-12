Урожайность сои в Приамурье с 2015 года выросла более чем на 40%

ТАСС, 12 декабря. Урожайность сои - одной из основных сельскохозяйственных культур Амурской области - за семь лет увеличилась на 42%, кукурузы - на 67%. В этом году планы по урожаю перевыполнены, несмотря на сильный паводок, сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

"При анализе динамики урожайности зерновых культур и сои с 2015 по 2021 года отмечается рост показателя на 42% по сое. Урожайность зерновых культур за семь лет выросла на 28,5%, кукурузы - на 67%", - говорится в сообщении.

Во время дождей и паводка регион минувшим летом потерял более 5% посевных площадей, но план по урожаю зерновых, сои и кукурузы был значительно перевыполнен. Как пояснил зампред правительства области Олег Турков, этого удалось добиться благодаря подкормке, использованию качественных семян с современной сельхозтехнике, приобретаемой в том числе с помощью мер государственной поддержки.

Урожайность зерновых культур выросла на 4,3 центнера с гектара в сравнении с прошлым годом. Рост урожайности сои составил 3,2 центнера, кукурузы - более чем 12 центнеров с гектара. Площадь размещения зерновых культур сократилась на 27 тыс. гектаров, что объясняется сильным переувлажнением почв с осени 2020 года и обильными весенними осадками. В результате паводка пострадали зерновые культуры на площади 11 тыс. га, (5,6 % от общей площади посева), сои - 38,6 тыс. га (5,1% от площади).

Средняя урожайность сои по области достигла 16,2 центнера с гектара. Это выше планового показателя на 0,2 центнера и больше уровня прошлого года на 3,2 центнера.

"Предварительно, по итогам года рост производства продовольствия в Амурской области составит 138%. Это заметно больше показателей прошлого года, такой результат говорит, что мы движемся в правильном направлении", - приведены в сообщении слова главы региона Василия Орлова.

Агропромышленный комплекс - основа экономики Амурской области. До 1990 года в Приамурье выращивалось более 70% общего объема российской сои, сейчас - свыше 40%.