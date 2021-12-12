Четвертый рисоперерабатывающий завод введут в эксплуатацию в Дагестане до конца года

МАХАЧКАЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Рисоперерабатывающий завод мощностью 40 тонн рисовой крупы в смену введут в эксплуатацию в Кизлярском районе Дагестана до конца 2021 года, он станет четвертым крупным рисоперерабатывающим предприятием в регионе, сообщил ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.

"В этом году мы вводим в эксплуатацию еще один рисоперерабатывающий завод, он построен ООО "Мареновский" в Кизлярском районе, это уже четвертое рисоперерабатывающее предприятие в Дагестане. Мощность завода составляет 5 тонн рисовой крупы в час, 40 тонн в смену. В настоящее время на предприятии практически завершены пуско-наладочные работы", - сказал Шарипов.

По его словам, предприятие было построено в течение одного года, объем инвестиций в проект составил около 60 млн рублей. На предприятии установлено оборудование из Турции и Китая. Планируется, что новый завод будет перерабатывать рис также близлежащих хозяйств.

"Сегодня оборудование для сушки есть только у шести хозяйств Дагестана, в том числе у ООО "Мареновский", при этом производством риса в регионе занимаются 117 хозяйств, как крупных, так и мелких. В этом году из-за обильных осадков рис шел с повышенной влажностью, местами до 23-24%, и его нужно было незамедлительно высушивать. Поэтому многие производители задумались о необходимости приобретения оборудования для сушки риса", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что ООО "Мареновский" в настоящее время входит в тройку крупнейших производителей риса в Дагестане, площадь его рисовых чеков составляет 1,4 тыс. га.