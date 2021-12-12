На Кубани с 2015 года в 4,5 раза увеличили объем экспорта аграрной продукции

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Аграрии Кубани с 2015 года почти в 4,5 раза нарастили объемы экспорта переработанной аграрной продукции с высокой добавленной стоимостью - до 1,8 млн тонн. Об этом ТАСС заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Краснодарский край входит в тройку крупнейших российских регионов, экспортирующих продукцию агропромышленного комплекса (АПК). Основной вид экспортной продукции - зерновые.

"Задачами и целями регионального проекта "Экспорт продукции АПК" (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт", - прим. ТАСС) является увеличение объема экспорта в 2024 году до $3,9 млрд, развитие приоритетных экспортно ориентированных отраслей и создание новой товарной массы продукции АПК. Наибольший объем экспорта края - более 64% - приходится на зерновые культуры. Приоритет сейчас и в будущем отдается экспорту переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью: за 2020 год такой готовой продукции поставлено 1,8 млн тонн, в 2015 году было чуть больше 420 тыс. тонн", а если говорить о сегодняшнем дне, то это уже порядка 1,3 млн тонн", - заявил Коробка.

Он добавил, что доля готовой продукции в общей структуре экспорта увеличилась до 30% в 2020 году при том, что в 2015 году этот показатель достигал чуть больше 8%.

Краснодарский край является одним из основных аграрных регионов РФ, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. В 2021 году в крае собран рекордный урожай зерновых культур - 15 млн 549 тыс. тонн (в 2020 году - 12,478 млн тонн).

Ранее сообщалось, что власти края в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" намерены нарастить объемы несырьевого экспорта, то есть поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. Губернатор Вениамин Кондратьев ставил задачей региону на ближайшие годы достижение равного соотношения сырьевого и несырьевого экспорта.

Что экспортирует Кубань

Так, по его словам, самый востребованный продукт в этой категории - масложировая продукция, за четыре года объем ее экспорта вырос в 2,5 раза, в 2021 году план по экспорту перевыполнен на 62%, в денежном эквиваленте экспортировано товаров на 522 млн долларов. Регион уже поставляет продукцию в 34 страны мира и намерен расширять географию импортеров, интерес проявляют ряд стран Европы. Уже есть заявки на закупку растительных масел от Германии и растительных жмыхов от Швейцарии и Нидерландов.

Работая над удовлетворением спроса импортеров, аграрии планируют расширять производственные мощности, увеличивать посевные площади и расширять ассортимент масложировой продукции, включая производство нетрадиционных видов масел: из льна, горчицы, конопли, рыжика. Так, например, за последние два года уже в четыре раза увеличили посевные площади рапса - с 20 тыс. га до 80 тыс. га. Этот показатель в ближайшие годы планируют довести до 100 тыс. га.

Вице-губернатор Краснодарского края отметил и успехи в экспорте молочной продукции. По его словам, наиболее востребованные продукты - мороженое, сгущенка и сыры, они поставляются в 26 стран мира. В частности, экспорт мороженого за последние 5 лет вырос в 8 раз. "Сгущенку - абсолютно уникальный экспортный продукт Краснодарского края - закупают не только страны СНГ, но и Европы. Объем ее поставок вырос на 13% до 4 млн долларов", - сообщил Коробка.

Также собеседник агентства сообщил, что среди импортеров пользуются популярностью кондитерские изделия, плодоовощные консервы, сахар и винодельческая продукция. Так, экспорт сахара за четыре года вырос в 10 раз, его закупают 30 стран мира. Экспорт кондитерских изделий за последние годы вырос вдвое - до 10 млн долларов, количество стран-импортеров возросло с 13 до 36. Благодаря совместной работе Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края с Российским экспортным центром для краевых предприятий недавно открылся рынок Монголии, уже есть договоренности на поставку кондитерских изделий в Японию, Испанию и Вьетнам.

"Винодельческая продукция - также один из ключевых экспортных продуктов региона. Краснодарский край занимает первое место в России по объемам производства вина и шампанского. Винодельческая продукция края экспортируется в 19 стран ближнего и дальнего зарубежья", - заявил Коробка.

Он добавил, что экспорт готовой продукции будет расти, так как с этого года вводится новая мера господдержки по предоставлению перерабатывающим предприятиям оборудования в лизинг. Предприятия-экспортеры смогут приобрести оборудование для новых продуктовых линеек, соответствующих требованиям конкретных стран-импортеров.

Зерно и господдержка

Что касается основного вида экспортируемой регионом продукции, зерновых, Коробка сообщил, что за пять лет Кубань нарастила объемы поставок на 46%, количество стран-покупателей увеличилось с 50 до 70. Ключевыми рынками, где регион отмечает для себя точки роста, собеседник агентства назвал страны юга Африки, Юго-Восточной Азии. Наиболее стабильными импортерами кубанской зерновой продукции вице-губернатор считает Турцию, Израиль Иран и Египет.

Второй год реализации регионального проекта края показывает рост экспорта по всем приоритетным отраслям. По итогам 2020 года аграрии региона экспортировали сельхозпродукцию на сумму более 2,9 млрд долларов при плане в 2,5 млрд.

В 2021 году на поддержку экспорта продукции АПК в Краснодарском крае было направлено 43,3 млн рублей, из которых 29,1 млн рублей - средства федерального бюджета, 1,2 млн рублей - регионального бюджета и 13 млн рублей - внебюджентные источники. За счет мер господдержки были введены 1 561,55 га мелиорируемых земель, что составляет 104% от планового объема. В 2022 году финансирование отрасли составит 520,6 млн рублей, увеличение произойдет за счет средств федерального бюджета, объем которых запланирован в размере 478,5 млн рублей.

"Для дальнейшего роста в объеме экспорта данной отрасли министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности работает над развитием логистической инфраструктуры. Краснодарский край, Азово-Черноморский бассейн является основным и наиболее привлекательных для морской транспортировки зерновых. Для достижения поставленной цели нас ждет большая работа над наращиванием новой товарной продукции АПК, ориентированной на экспорт (товар-страна), работа над устранением торговых барьеров. Будем уделять большое внимание продвижению продукции на внешние рынки (выставки, презентации и бизнес-миссии), создавать условия для привлекательности инвестирования в производство АПК и, конечно же, расширению финансовых инструментов поддержки со стороны государства", - резюмировал Коробка.