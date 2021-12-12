Талибы приветствуют решение США разрешить некоммерческие денежные переводы в Афганистан

КАИР, 12 декабря. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) приветствует решение Министерства финансов США разрешить осуществление личных некоммерческих денежных переводов в Афганистан. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Twitter назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи.

"Мы приветствуем прогресс в данном вопросе и надеемся, что афганцам будет гарантировано право на доступ ко всем услугам международной банковской системы", - указал представитель радикалов.

10 декабря Министерство финансов США обнародовало лицензию, позволяющую осуществление личных некоммерческих денежных переводов в Афганистан. Речь идет о предоставлении разрешения на операции с участием юридических лиц, подконтрольных талибам, и связанной с ними террористической группировке "Сеть Хаккани" (запрещена в РФ), а также самих этих организаций, если такие операции необходимы для осуществления "некоммерческих личных денежных переводов в Афганистан, в том числе через афганские кредитные учреждения". Ранее все подобные операции были запрещены, поскольку оба движения находятся под американскими санкциями.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане пока остается крайне сложной. Как следует из опубликованного в конце октября совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% (из $9,4 млрд) госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США.