Россия вошла в первую пятерку стран по восстановлению внутреннего туризма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Россия, по версии Всемирной туристской организации, вошла в пятерку лидеров по темпам восстановления внутренних туристических потоков. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"В целом по внутреннему рынку, на мировом если уровне смотреть, то мы входим в пятерку тех, кто быстро восстанавливается. Так оценивает наше состояние Всемирная туристская организация", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил Барзыкин, из-за ковида люди до сих пор опасаются путешествовать, новые волны ковида не дают уверенности потребителям в спокойном проведении отдыха. Однако, несмотря на это, на рынке заметна тенденция на восстановление.

"Все-таки у нас тренд перешел на восстановление. Он виден и по цифрам, по объемным показателям и, естественно, по направлениям, по странам. <...> Если мы говорим, что внутренний туризм вышел на доковидный уровень, то выездной - это половина от доковидного уровня, может, чуть меньше", - пояснил он.