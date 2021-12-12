СМИ: талибы запретили операции по купле-продаже долларов в Афганистане

КАИР, 12 декабря. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) запретило куплю и продажу долларов в связи с резким обесцениванием в последнее время национальной валюты - афгани. Об этом сообщило в воскресенье афганское агентство Aamaj News.

По его данным, на крупнейшем валютном рынке страны "Сарай Шахзада", который расположен в Кабуле, курс доллара уже достиг 114 афгани, хотя в начале августа составлял около 80 афгани. Ранее агентство проинформировало о закрытии валютного рынка талибами в связи с большим скоплением людей у финансового учреждения.

Между тем представители радикалов пока не комментируют сложившуюся ситуацию.

6 октября Центральный банк Афганистана издал постановление, согласно которому все торговые операции в стране должны осуществляться только в афгани. Позднее представители "Талибана" сообщили, что будут наказывать афганцев, использующих при проведении своих экономических операций иностранные валюты.

Банковская система Афганистана начала постепенно возобновлять свою работу с 25 августа, однако, например, на снятие наличных средств со счетов клиентов был установлен лимит в размере $200 в неделю, затем его увеличили до $400.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в стране пока остается крайне сложной. Как следует из опубликованного в конце октября совместного доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% (из $9,4 млрд) госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США.