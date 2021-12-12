Путин объяснил, почему Россия в 2000-х досрочно погасила внешние долги

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия досрочно погасила образовавшиеся в 1990-е годы внешние долги, потому что это решение укрепляло суверенитет страны, а также позволяло ей сэкономить на процентах и улучшить кредитный рейтинг. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в эфире канала " Россия-1 " в фильме "Россия. Новейшая история".

"Начиная с 2000 года мы постепенно, шаг за шагом, начали выправлять ситуацию в экономике. И возникла ситуация, когда мы не только смогли погасить все наши кредитные обязательства, но и начали создавать так называемые резервные фонды", - напомнил он.

В итоге к 2005-2006 году Россия накопила уже около 500 млрд рублей, или примерно $20 млрд по действовавшему курсу. "Это уже были солидные средства, и для нас выгодно было досрочно погасить долги, потому что мы сэкономили на процентах. Если бы мы гасили в соответствии с планом погашения, то мы бы вынуждены были в качестве процентов заплатить еще $14 млрд, а так мы их просто сэкономили", - рассказал Путин.

По его словам, экономия на процентах по кредитам стала первой причиной досрочного погашения займов. "Второе - когда страна выплачивает долги, слезает с этой кредитной иглы, повышается ее суверенитет. И третье - способность страны обслуживать свои долги отражается на [кредитных] рейтингах, которые в свою очередь дают возможность заимствовать уже на гораздо более выгодных условиях", - пояснил президент РФ.

Совокупность этих аргументов и легла в основу решения о погашении Россией долгов раньше намеченного срока, подытожил Путин.