Польша пригрозила приостановить взносы в бюджет ЕС и заблокировать европейские решения

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро заявил, что Варшава должна перестать платить членские взносы Евросоюзу и начать накладывать вето на принимаемые в Брюсселе решения, если ЕС лишит Польшу финансирования и продолжит оказывать давление по вопросу верховенства закона.

"Польша должна ответить на шантаж ЕС, наложив вето на все темы, которые требуют единогласного одобрения со стороны Евросоюза. Польша должна также пересмотреть свои обязательства перед ЕС в отношении климата и энергетической политики, которые приводят к резкому повышению стоимости электроэнергии", - сказал он в интервью, опубликованном в воскресенье газетой Financial Times.

"Если этот спор наберет новые обороты, я потребую, чтобы Польша приостановила свои выплаты ЕС. Это будет оправданно, учитывая, что Евросоюз незаконно отказывает нам в средствах из общего бюджета, в который мы также вкладываемся", - добавил Зёбро.

Польский министр юстиции отметил, что "Европейская комиссия ставит невозможные условия, потому что ее реальная цель - не добиться предполагаемого верховенства закона, а сменить правительство в Польше". Тем самым, как отметил Зёбро, "она посылает сигнал полякам: если вы поддерживаете это правительство, вы не получите деньги от ЕС. ЕС проводит агрессивную политику, которая не заботится о верховенстве закона. Это лишь предлог". "Предполагается, что жестокий экономический шантаж заставит Польшу согласиться с тем, чтобы ЕС был переформатирован в федеральное государство, которое официально управляется из Брюсселя, но на практике - из Берлина", - добавил он.

В июле Европейский суд юстиции по иску Еврокомиссии постановил, что польская система дисциплинарного контроля над судьями нарушает принцип верховенства права и создает предпосылки к возникновению зависимости судебной ветви власти от исполнительной. 7 октября Конституционный суд Польши по запросу властей страны утвердил приоритет польских законов над европейскими. Это решение вызвало волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.

Из Фонда восстановления Евросоюза Польша может получить около €58 млрд. План распределения ресурсов Варшава уже представила, но он должен быть одобрен Еврокомиссией. Этого пока не произошло.