МИД Ирана заявил, что Запад так и не представил своих предложений по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 12 декабря. /ТАСС/. Западные страны на сегодняшний день не выдвинули свои предложения для заключения соглашения по возврату к ядерной сделке. Об этом заявил в воскресенье заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий делегацию на консультациях в австрийской столице.

"Иран не получил предложений по [возвращению к] ядерной сделке 2015 года со стороны Запада", - цитирует его телеканал Press TV. По словам дипломата, "Тегеран [на переговорах] выдвигает различные предложения на основе своих собственных вариаций [условий соглашения]".

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В четверг в Вене прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.