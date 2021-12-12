Глава МИД Германии считает, что "Северный поток - 2" пока не соответствует нормам ЕС

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Процесс сертификации "Северного потока - 2" продолжается, верховенство европейского права играет основную роль. Об этом заявила в воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.

"Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен", - сказала она. По словам министра, проект пока "не соответствует предписаниям" ЕС.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет.

В согласованном коалицией в Германии договоре "Северный поток - 2" не упоминается, там лишь подчеркивается верховенство общеевропейских нормативов в вопросах энергетических проектов. Канцлер Олаф Шольц о судьбе газопровода высказывался до сих пор очень сдержанно. Он указывал на то, что ни одна страна не может нарушать границы другого государства, в противном случае "будут последствия". Бербок, будучи сопредседателем "зеленых", в последние годы постоянно требовала остановки проекта. Теперь она является главой МИД в правительстве Шольца. Основной внешнеполитический курс, как правило, определялся в ведомстве канцлера, а не в министерстве иностранных дел.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.