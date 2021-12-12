Шольц считает что, через 25 лет роль газа в Германии станет менее важной

ВАРШАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Германия продолжает курс на декарбонизацию экономики и в настоящее время закупает газ из разных источников, но через 25 лет роль импорта энергоресурсов в ФРГ снизится. Об этом заявил в воскресенье ее канцлер Олаф Шольц в Варшаве после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

По его словам, в будущем в Германии для многих процессов, для которых сейчас используется газ, нефть и уголь, будут использоваться альтернативные источники или водород. "То есть через 25 лет мир будет таким, что вопрос транспортировки газа в ФРГ и Европу будет играть другую роль", - сказал Шольц. По словам канцлера, газ уже не будет тем энергоресурсом, "который будет столь же релевантным для экономических процессов" в стране, как сегодня.

ФРГ в настоящее время отказывается от угольной и атомной энергетики. Газ республике нужен для того, чтобы осуществить энергетический переход.