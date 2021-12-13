Более половины компаний России и СНГ сообщили об увеличении доходов сотрудников

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 56% опрошенных компаний в России и странах СНГ рассказали об увеличении доходов своих сотрудников в 2021 году. При этом 97% работодателей отметили, что не планируют сокращать зарплаты сотрудникам в 2022 году, следует из исследования рынка труда в 2021 году международной рекрутинговой компании Hays, опубликованного в понедельник.

"Об увеличении доходов своих сотрудников рассказали в 56% компаний - это больше, чем в 2020 году (48%), но пока меньше, чем в 2019 году (74%). В большинстве случаев (46%) повышение составило 5-10%, у профессионалов из 8% компаний доходы выросли на 11-20%, и 2% работодателей заявили о росте доходов сотрудников более чем на 21%", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что 97% опрошенных работодателей не планируют сокращения доходов своих сотрудников в 2022 году, а 60% компаний говорят о планах по увеличению дохода специалистов.

Основные причины роста доходов - увеличение оклада (80%) или премиальной части зарплаты (32%). Более трети (37%) работодателей сохранили сотрудникам доходы на уровне 2020 года. Снизились доходы у работников только в 7% компаний.

Большинство работников (65%) ожидают, что в 2022 году их доход вырастет: роста на 5-10% ждут почти треть опрошенных, на 11-20% - каждый пятый, более чем на 21% - 15%. Сохранить доход надеются 28%, а его уменьшение считают возможным 7%.

В исследовании приняли участие 4 896 респондентов: 2 595 нанимающих менеджеров и 2 301 сотрудник из России и стран СНГ.