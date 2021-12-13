В "Роснефти" рассказали об объемах "зеленых" инвестиций компании в 2018-2022 годах

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" за пять лет, с 2018 по 2022 год, вложит в ESG-проекты 300 млрд рублей, сказал в интервью "Ведомостям" первый вице-президент компании Дидье Касимиро.

Как пояснил Касимиро, у компании низкозатратная база - $2,6 на баррель нефтяного эквивалента, что позволяет "Роснефти" направлять ту часть средств, которая остается после инвестиций, выплаты дивидендов и погашения обязательств, на ESG проекты (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление). "Чтобы не быть голословным скажу, что в 2018-2022 годах "зеленые" инвестиции "Роснефти" составят 300 млрд рублей. Более того, в прошлом году, когда бушевал COVID, наши "зеленые" инвестиции по факту не снизились, а выросли на 20%", - сказал он.

Он напомнил, что план углеродного менеджмента компании рассчитан до 2035 года. Согласно ему, "Роснефть" рассчитывает предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 млн тонн. Кроме того, до 2035 года компания намерена снизить интенсивность прямых и косвенных выбросов в области разведки и добычи на 30%, сократить интенсивность выбросов метана до уровня, не превышающего 0,25%, а также обеспечить нулевой уровень сжигания попутного нефтяного газа.

По словам Касимиро, "Роснефть" "уделяет много внимания работе по улавливанию, хранению и утилизации углерода". "Мы изучаем возможность производства голубого водорода на НПЗ, изучаем ВИЭ, особое внимание уделяем ветроэнергетике, есть возможности и по солнечной энергетике", - сказал он.

"Роснефть" в этом году подписала соглашения об углеродном менеджменте с такими компаниями как ExxonMobil, Equinor, BP, Baker Hughes, Schlumberger, а также с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI).