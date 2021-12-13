"Роснефть" намерена нарастить добычу газа и совершенствовать способы его поставок

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" планирует увеличить долю газа в своем портфеле с 20% до 25%, поскольку именно газ является основным резервным топливом в процессе энергоперехода, сказал в интервью "Ведомостям" первый вице-президент компании Дидье Касимиро.

"Именно газ будет выполнять роль резервного топлива на время энергоперехода. В этом, кстати, причина того, почему "Роснефть" делает ставку на рост добычи природного газа и совершенствование способов его доставки на мировые рынки", - сказал он. Касимиро добавил, что у "Роснефти" есть программа инвестиций в газовую сферу, согласно которой компания планирует нарастить долю природного газа в портфеле с 20 до 25%. "У нас уже есть такие перспективные гринфилды как "Роспан" и "Харампурнефтегаз", общий потенциал добычи которых превышает 45 млрд куб. м в год", - отметил он.

Важность газа как топлива показал энергокризис в Европе, рассуждал Касимиро. По его мнению, "Газпром" в настоящее время "страхует нижнюю планку потребления, но он не может закрывать резкий рост потребления, происходящий на фоне снижения поставок газа в Европу со стороны других игроков". "В итоге Европа вынуждена возвращаться к углю", - считает он.