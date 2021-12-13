"Роснефть" предложила увязать квоты на выбросы в России со вкладом компаний в ВВП

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Система квотирования промышленных выбросов в России должна быть четко увязана с инвестиционной эффективностью компаний, а также их вкладом в ВВП. Об этом в интервью "Ведомостям" сказал первый вице-президент компании Дидье Касимиро.

По его мнению, российская нефтегазовая отрасль сегодня несет на себе более высокую налоговую нагрузку по сравнению с другими отраслями. "Допустим, вы выбрасываете объем X, но по каждому из этих выбросов вы уже оплачиваете дополнительную ставку. Для примера, в 2019 году "Роснефть" заплатила 60 тыс. рублей налогов, пошлин и акцизов на одну тонну прямых выбросов CO2. А для металлургических компаний, например, эта цифра составила 11-12 тыс.", - отметил он.

"Считаю, что квоты на выбросы должны быть связаны с уже существующей бюджетной эффективностью компаний, их вкладом в ВВП и мультипликативным экономическим эффектом от их инвестиций", - добавил Касимиро.

В январе правительство РФ утвердило дорожную карту по реализации эксперимента на территории Сахалинской области, согласно которой планируется впервые в России создать систему торговли углеродными единицами. Согласно документу, на уровне субъекта будет проведена инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, установлена квота по выбросам парниковых газов регулируемых организаций, а также введена более широкая обязательная углеродная отчетность.