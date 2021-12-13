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В "Яндексе" заявили, что домены с пиратским контентом будут удалять из поисковой выдачи

МОСКВА, 13 декабря./ТАСС/. IT-компании планируют дополнить антипиратский меморандум механизмом удаления доменов с пиратским контентом из поисковой выдачи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"Самое важное на текущий момент - принятие внесенного в Государственную думу законопроекта, основанного на положениях текущего меморандума. Следующим шагом будет дополнение меморандума согласованным отраслью механизмом удаления доменов-рецидивистов из поисковой выдачи", - отметили в компании.

В "Яндексе" надеются, что такой подход позволит отработать новые механизмы борьбы с пиратами для их последующего внедрения в законодательство, что в итоге приведет к росту популярности официальных видеоресурсов.

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