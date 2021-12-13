Робота "Маркер" учат ездить в группе и взаимодействовать с другими роботами

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) ведут работы по согласованному во времени и пространстве автономному движению группы робототехнических платформ "Маркер". Роботы во время движения по маршруту должны сами объезжать препятствия и взаимодействовать друг с другом, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Решение поставленных в проекте задач позволит создать технологии, необходимые для разработки робототехнических платформ, способных самостоятельно планировать и осуществлять действия в неопределенной обстановке и функционировать в составе группы при решении задач, требующих группового управления и взаимодействия", - сказали в ФПИ.

Там уточнили, что на данный момент идет отработка взаимодействия разнородных групп робототехнических платформ "Маркер" (на колесной и гусеничной основе) при движении по заранее проложенному маршруту. Группа роботов должна маневрировать при встрече статических и динамических препятствий, а также изменять формат строя, не отклоняясь при этом от маршрутного задания.

Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"). Предполагается, что этот боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

В декабре 2020 года боевой робот "Маркер" успешно прошел ходовые испытания в полностью автономном режиме в зимних условиях. Осенью 2021 года робот в охранном исполнении выполнял патрулирование космодрома Восточный и работал как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах.