РБК: Минтранс сообщил о дальнейшей проработке законопроекта о QR-кодах на транспорте

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ принял решение о дальнейшей проработке отдельных положений законопроекта о QR-кодах на транспорте. Об этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на ведомство.

"Не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, Минтранс провел работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона", - сообщили газете в Минтрансе.

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения палаты.

Как сообщил близкий к правительству источник РБК, пока "планируется продолжить проработку законопроекта о сертификатах на транспорте, а законопроект о праве вводить сертификаты в общественных местах будет рассмотрен в Госдуме". В пресс-службе Минтранса изданию рассказали, что это совместное решение Госдумы и ведомства с учетом позиции президента и консультаций министра с председателем правительства.

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев подтвердил газете направление законопроекта о QR-кодах на транспорте на доработку. "Мы видим, что над ним [законопроектом] надо работать. Поэтому комитет 13 декабря на Совете Думы предложит этот законопроект перенести и еще раз детально изучить все плюсы и минусы. Он не будет рассмотрен в первом чтении. Но мы не будем [процедурно] возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом. Надо просто взвешенно подойти ко всем тонким вопросам, которые необходимо [решить в интересах] пассажиров", - сообщил он изданию.