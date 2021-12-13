Бюджет Саудовской Аравии на 2022 год станет профицитным впервые за почти 10 лет

КАИР, 13 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Саудовской Аравии принял в воскресенье бюджет королевства на 2022 год, который станет профицитным впервые с 2013 года. Соответствующий документ одобрен на специальном заседании правительства под председательством короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, сообщило SPA.

Согласно утвержденному бюджету, доходы составят 1,045 трлн саудовских риалов ($278,56 млрд), расходы - 955 млрд саудовских риалов ($254,56 млрд). Таким образом, профицит бюджета прогнозируется на уровне 90 млрд саудовских риалов ($24 млрд), или 2,5% ВВП страны. Это первый бюджет королевства после обвала мировых цен на нефть в 2014 году, в котором доходная статья превышает расходную.

"Излишки будут направлены на увеличение государственных резервов, для удовлетворения потребностей страны в борьбе с пандемией коронавируса, на укрепление финансового положения королевства и на повышение наших возможностей в противостоянии глобальным потрясениям и кризисам", - сообщил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Суверенный фонд Саудовской Аравии, по словам кронпринца, планирует инвестировать внутри страны в 2022 году 150 млрд саудовских риалов ($39,98 млрд) по сравнению с 84 млрд саудовских риалов ($22,39 млрд) в 2021 году.

Как уточняет SPA, не связанные с нефтью сектора экономики в королевстве в 2022 году принесут на 4,8% больше прибыли, чем в уходящем году. Частный сектор, как ожидается, продемонстрирует рост на 7%. Кроме того, крупнейший в мире экспортер нефти планирует к концу 2022 года уменьшить объем государственного долга до 25,9% ВВП (по сравнению с ожидаемым в текущем году показателем, равным 32,7%). Рост ВВП в 2022 году, согласно бюджету, составит 7,4%.

В финансовом документе не уточняется, исходя из какой цены на нефть произведены расчеты годового бюджета. Согласно оценкам специалистов, которые приводит агентство Рейтер, власти Саудовской Аравии исходили приблизительно из $50-55 за баррель.