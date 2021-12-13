"Известия": долги граждан для списания по внесудебному банкротству превысили 2 млрд рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Общая сумма долгов граждан, подлежащих списанию в рамках процедур внесудебного банкротства, составила более 2 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Илью Торосова.

Порядка 6 тыс. россиян воспользовались процедурой с момента появления внесудебного банкротства в сентябре 2020 года по ноябрь 2021 года, рассказал замминистра изданию. В настоящее время от долгов на 1,23 млрд рублей освободилось более 3,5 тыс. человек, по оставшимся заявлениям еще не завершился шестимесячный срок, по истечении которого долги также будут списаны, пояснил он.

"По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%", - рассказал Торосов "Известиям".

Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин сообщил изданию об увеличении доли возбужденных процедур к поданным заявлениям до 54% в ноябре текущего года против 30% годом ранее. Он пояснил, что это произошло в основном из-за сокращения количества отказов. Их причинами становятся несоответствующие заявления граждан двум критериям. К ним относятся завершенность исполнительного производства в связи с отсутствием имущества, на которое можно обратить взыскание, а также отсутствие начатых производств после закрытия предыдущих, отметил Юхнин.

В "Федресурсе" газете уточнили, что в завершенных процедурах средняя сумма долга равна 351,4 тыс. рублей.