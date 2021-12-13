Иностранные заказчики заинтересовались новым российским двигателем ВК-650В для вертолетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Иностранные заказчики из Индии и Китая заинтересовались новейшим российским двигателем ВК-650В для легких вертолетов, таких как Ка-226Т и "Ансат". Об этом сообщила журналистам главный конструктор двигателя ВК-650В "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) Анастасия Соловьева.

"В основном, вопросы появляются у наших коллег из Индии, Китая. Есть взаимный интерес. Такое начало сотрудничества может дать новый рынок в будущем. Но более явными возможности нового сотрудничества станут, когда мы сможем сертифицировать двигатель у нас в России", - сказала она.

По словам Соловьевой, российский двигатель по своим характеристикам сможет конкурировать с зарубежными аналогами, это является одной из целей проекта. Как уточнила конструктор, начало летных испытаний и получение сертификата типа запланировано на 2023 год.

В 2019 году предприятие "ОДК-Климов" объявило о начале разработки нового газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В. Эта силовая установка предназначена для вертолетов Ка-226Т и "Ансат".