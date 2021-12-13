Власти Хайнаня начали принимать налоговые отчисления в цифровых юанях

ХАЙКОУ /Китай/, 13 декабря. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань в экспериментальном режиме приступили к внедрению практики по сбору налогов в цифровых юанях. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, несколько местных компаний заключили с компетентными госучреждениями региона договоренности о переходе к этой новой форме налоговых отчислений. Церемония подписания соответствующих соглашений состоялась в административном центре Хайнаня городе Хайкоу.

"Эти меры имеют важное значение. Они позволят расширить сферу использования цифрового юаня и будут способствовать цифровизации экономики, формированию новой системы взаиморасчетов", - заявил глава налогового управления провинции Лю Лэй.

Как уточнил главный экономист ведомства Чэнь Пин, фактически Хайнань создал новый, более эффективный канал для налогоплательщиков. "Таким образом, были предприняты очередные шаги для того, чтобы существенно упростить фискальные процедуры", - отметил он.

"Это быстрый, удобный и к тому же безопасный способ перечисления платежей, позволяющий обеспечить конфиденциальность личной информации", - добавила помощник генерального директора хайнаньского филиала холдинга Zheshang Development Лю Ли.

Внедрение цифрового юаня в КНР

Китай приступил к внедрению национальной виртуальной валюты в конце 2019 года. К этому проекту, осуществляемому в экспериментальном режиме, присоединились многие города, в том числе Пекин. В стране насчитывается уже более 3,5 млн пунктов, где доступен подобный вид платежей, объем которых к ноябрю достиг 62 млрд юаней (9,7 млрд долларов).

Эта форма взаиморасчетов действует в области транспорта и общественного питания, при оформлении государственных услуг. Ожидается, что новый этап в развитии данной системы наступит в феврале 2022 года, когда в столице КНР будет проводиться зимняя Олимпиада.