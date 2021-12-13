"Известия": в России изучают возможность переработки ресторанных отходов в удобрения

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минпромторгу проанализировать возможность использования органических отходов как вторичных ресурсов в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на документы правительства.

По данным издания, срок исполнения поручения - 15 декабря. В аппарате вице-премьера газете подтвердили, что ведомства получили такие поручения. Там уточнили, что в том числе речь идет о пищевых отходах ресторанов и торговых сетей.

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал "Известиям", что эти отходы можно использовать в агропромышленном комплексе (АПК) в качестве комбикормов и удобрений. Органические можно перерабатывать в удобрения, которые используются на полях при выращивании технических культур: льна, конопли и других, добавил он. По мнению Буцаева, просроченные продукты и отходы общепита, накопленные раздельно, следует высушить, затем они станут высококачественным сырьем для кормовых добавок домашним животным.

Глава РЭО также отметил, что во многих странах бизнес отдает товары с истекающим сроком годности на благотворительность. Для них применяют системы переработки, в которых есть специализированные сушилки органики, что позволяет получать сырье для производства комбикормов. В Европе распространено компостирование пищевых отходов, поэтому РЭО также предлагает отнести производство органических удобрений и другой продукции к утилизации отходов, закрепив это в федеральном законе №89-ФЗ. Предложения оператор отправил в правительство, пишет газета.

Минсельхоз прорабатывает поручение вице-премьера с другими министерствами, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Там отметили, что навоз и помет, которые образуются при производстве животноводческой продукции, сейчас не уничтожают, они становятся вторичным материальным ресурсом для производства органических удобрений. Но применение таких удобрений регламентируют более 50 федеральных законов и подзаконных актов. "Многочисленность нормативных документов, принятых различными ведомствами, неоднозначное толкование ими положений федеральных законов приводят к сложностям. Например, они возникают при оценке экологической безопасности работы животноводческих предприятий. В части случаев для сельхозпроизводителей это заканчивается крупными штрафами за несоблюдение требований", - рассказали изданию в Минсельхозе.

В Минпромторге газете также сообщили, что поручение вице-премьера находится на рассмотрении.