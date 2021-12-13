Канберра и Сеул вложат более $70 млн в развитие экологически чистых технологий

СИДНЕЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Австралия и Республика Корея согласовали план совместной работы по развитию и внедрению зеленых технологий в сферах энергетики и добычи стратегически важного минерального сырья. Об этом в понедельник сообщил глава австралийского правительства Скотт Моррисон в заявлении по итогам встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

"Австралия и Республика Корея разделяют общую приверженность целям Парижского соглашения и намерены максимально использовать новые технологии, помогающие снизить выбросы парниковых газов, одновременно развивая экономику и создавая рабочие места. Мы взяли на себя обязательство работать вместе в течение следующего десятилетия и далее, чтобы развивать и стимулировать внедрение технологий с низким и нулевым уровнем выбросов", - указано в заявлении австралийского премьера, опубликованном на сайте правительства страны.

Моррисон также отметил, что Австралия направит 50 млн австралийских долларов ($35,7 млн) для финансирования инициатив в рамках партнерства двух стран в области разработки и применения технологий с низким и нулевым уровнем выбросов. Ожидается, что еще столько же инвестирует правительство Республики Корея.

Как отметил министр энергетики и сокращения выбросов Ангус Тейлор, Канберра намерена расширить сотрудничество с Сеулом, сделав акцент на проекты "в сфере производства и генерации экологически чистого водорода, производства железной руды и стали с низким уровнем выбросов и инициативы по улавливанию и хранению углерода". "Наши страны разделяют стремление разрабатывать и продвигать коммерчески успешные технологии с низким и нулевым уровнем выбросов", - подчеркнул он.

Также отмечается, что партнерство двух государств основывается на аналогичных соглашениях, уже заключенных Австралией с Германией, Сингапуром, Японией и Соединенным Королевством.