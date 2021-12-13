В Локтевский район возобновят поставки угля после 15 декабря

БАРНАУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Поставки угля в Локтевский район Алтайского края, где отмечен дефицит топлива с начала ноября, возобновятся в плановом режиме после 15 декабря, сообщает пресс-служба регионального Министерства строительства и ЖКХ.

Проблемы с поставками угля испытывали жители нескольких районов Алтайского края в течение двух месяцев. Информация о дефиците топлива в Локтевском районе стала поводом для проверки регионального следственного управления СК РФ и прокуратуры края. По данным властей, проблемы с приобретением угля у жителей Локтевского района возникли из-за отсутствия поставок с территории соседнего Казахстана. Правительством региона было направлено обращение в акимат Восточно-Казахстанской области с просьбой ускорить отправку угля по ранее заключенным договорам.

"Первая поставка после длительного перерыва с угольного месторождения Каражира на угольную площадку в Горняке для реализации населению была отгружена 30 ноября. Еще две поставки пришли в Локтевский район 3 и 7 декабря. Всего отгружено одна тыс. тонн угля. Сейчас у трех предприятий муниципалитета заключен договор с поставщиком для реализации твердого топлива населению. По информации казахстанских поставщиков , после 15 декабря поставки угля должны осуществляться в плановом режиме, в соответствии с договорными обязательствами", - говорится в сообщении.

Перерыв в поставках угля был отмечен с 5 по 29 ноября. После принятия решения о выделении нуждающимся жителям района по одной тонне угля из резерва за топливом обратились свыше 300 человек.

В региональном Минстрое и ЖКХ ТАСС сообщили, что проблемы с поставками угля в других районах края произошли из-за его резкого подорожания в Кемеровской области - в среднем на 60%. Также на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом. По данным министерства, также присутствует реальный дефицит угля на рынке в связи с тем, что большая его часть отправляется на экспорт. Перебои с углем были зафиксированы в семи районах региона.