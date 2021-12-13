Опрос: сотрудники компаний РФ с высокой зарплатой реже отгуливают положенный отпуск

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россияне с зарплатой свыше 80 тыс. рублей реже отгуливают положенный им отпуск, чем те, чей доход ниже 50 тыс. рублей. Об этом сообщается результатах опроса сервиса SuperJob, проведенном в период 1-9 декабря 2021 года среди 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

По данным аналитики, чем ниже доход респондентов, тем больше среди них тех, кто отгуливает отпуск полностью: к 31 декабря неиспользованных дней не останется у 36% опрошенных с доходом менее 50 тыс. рублей, тогда как среди россиян с доходом свыше 80 тыс. рублей - лишь у 25%. Целый оплачиваемый отпуск чаще остается в запасе у мужчин (19% против 14% среди женщин), россиян старше 45 лет (18%) и опрошенных с доходом свыше 80 тыс. рублей (22%).

53% россиян не отгуляли свой отпуск в 2021 году. У каждого шестого работающего россиянина к 31 декабря останется неиспользованным целый отпуск - 28 дней и более. Меры по сокращению числа неиспользованных дней отпуска у сотрудников принимаются сегодня только в каждой четвертой компании.

В 2021 году меры по сокращению числа неиспользованных дней отпуска у сотрудников принимает 25% российских работодателей. Судя по комментариям, обычно менеджеры по персоналу просто напоминают работникам о необходимости придерживаться графика отпусков, но иногда еще и проводят беседы о пользе своевременного отдыха. В 42% компаний таких мер не предпринимается.

Только у 1 из 3 работающих россиян к 31 декабря отпуск будет потрачен полностью (31%). У 9% опрошенных неиспользованными останутся от 1 до 6 дней, у 14% - от 7 до 13 дней. Каждый десятый (10%) не догулял от 2 до 3 недель очередного оплачиваемого отпуска. От 3 до 4 недель остались в запасе у 4%. Целый отпуск и даже больше (свыше 28 дней) не использован у каждого шестого работающего россиянина (16%).

По сравнению с аналогичными исследованиями, число работодателей, убеждающих сотрудников вовремя отгуливать отпуск, снизилось (25% сегодня, 30% в прошлом году и 28% в 2019-м). Россиян, у которых сохраняется 28 и более дней неиспользованного отпуска, сегодня немного больше, чем в 2020-м и до пандемии. Судя по комментариям, в период пандемии коронавируса потребность в отдыхе отчасти закрывалась за счет нерабочих дней, которые неоднократно объявлялись по эпидемиологическим причинам, существенной причиной является и невозможность отдыхать там, где хочется.