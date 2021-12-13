В АНО "Диалог" назвали Москву и Петербург лидерами рейтинга цифровой доступности регионов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Москва, Московская область и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга цифровой доступности регионов России. Об этом ТАСС сообщили в автономной некоммерческой организации "Диалог".

"Лидерами рейтинга цифровой доступности стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Сопоставимым уровнем развития сервисов обладают экономически сильные субъекты Российской Федерации: Ленинградская и Белгородская области, Республика Татарстан и Краснодарский край. Относительно неожиданным стало появление в топе Пензенской, Самарской, Ростовской и Челябинской областей", - говорится в сообщении.

Среди регионов, где цифровые сервисы наименее доступны, авторы исследования назвали регионы Северного Кавказа, за исключением Ставропольского края - там отсутствуют агрегаторы по доставке еды и продуктов. Напрокат взять машину можно только в Чечне. Каршеринг появился в республике в 2018 году.

В Центральном федеральном округе среди регионов с сильно ограниченной доступностью цифровых сервисов названы Костромская, Смоленская, Рязанская, Брянская, Орловская и Тамбовская области. Лидером рейтинга по преодолению неравенства внутри регионов стал Уральский федеральный округ, где в среднем самый дешевый базовый тариф на мобильный интернет (249 рублей в месяц) и самая высокая оценка за наличие цифровых сервисов в наименее развитом по сравнению с соседями субъекте.

По данным исследования, основной вклад в цифровое благополучие регионов вносят крупные федеральные игроки, которые присутствуют только в административных центрах субъектов.

"Сегодня цифровизация повседневной жизни - не просто мировой тренд, но и необходимость: как для горожан, так и для бизнеса. Жители мегаполисов уже не могут представить свой день без использования тех или иных сервисов, которые значительно облегчают решение рутинных задач. Тем не менее, как показало наше исследование, те блага цивилизации, которые кажутся сотням тысяч людей обыденностью, для огромной части страны по-прежнему остаются недоступными. И результаты исследования - сигнал о том, что нужно преодолевать этот дисбаланс", - приводятся в сообщении слова руководителя центра развития компетенций АНО "Диалог" Андрея Цепелева.