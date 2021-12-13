СМИ: SenseTime отложит листинг на бирже Гонконга после санкций США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 декабря. /ТАСС/. Китайская высокотехнологичная компания SenseTime вынуждена отложить планы проведения листинга на Гонконгской фондовой бирже на сумму $768 млн после того, как американские власти внесли ее в свой черный список. Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

SenseTime является крупнейшей в КНР компанией, занятой в области искусственного интеллекта. Ее дочернее подразделение разрабатывает технологии распознавания лиц, которые задействованы в системах наблюдения и, по утверждению США, способны определять этническую принадлежность человека. При этом технология якобы направлена в первую очередь на "идентификацию этнических уйгуров".

В минувшую пятницу данная компания была добавлена властями США в экономический черный список, который предусматривает запрет на инвестиции в нее со стороны американских граждан.

В ходе листинга в Гонконге SenseTime планировала разместить 1,5 млн акций и привлечь до 5,99 млрд гонконгских долларов ($768 млн). Компания официально пока не комментирует планы переноса IPO. Ожидается, что она сделает соответствующее заявление в течение дня.