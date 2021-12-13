Хайнань создал ассоциацию общественной дипломатии для укрепления международных связей

ХАЙКОУ /Китай/, 13 декабря. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань создала ассоциацию общественной дипломатии для укрепления дружественных связей с другими странами и оказания содействия усилиям правительства по формированию на острове порта свободной торговли. Об этом сообщили местные власти.

Как уточняется на сайте хайнаньской администрации, новую организацию возглавил председатель народного политического консультативного совета провинции Мао Ваньчунь.

"Хайнань проводит активную политику по усилению открытости и стремится достигнуть новых высот в этом направлении, укрепляя международное сотрудничество и внешние контакты, - заявил он. - Ассоциация общественной дипломатии станет для этого хорошей площадкой. Она должна интенсивно содействовать утверждению правильных приоритетов для формирования на острове порта свободной торговли".

По словам чиновника, новая организация позволит усилить сотрудничество самой южной китайской провинции с другими регионами КНР, превратить Хайнань в "важный узел международного взаимодействия", стимулировать потребление, развитие сектора медицинских услуг и сферы народного образования. Мао Ваньчунь подчеркнул, что среди главных задач - оказывать поддержку правительственным мерам по улучшению деловой атмосферы и созданию еще более надежной правовой основы для вовлечения острова в ключевые процессы глобализации.

Как сообщила местная администрация, ассоциация позволит парткому Хайнаня расширить охват дружественных контактов с другими странами, консолидировать усилия государственных структур, общественных организаций и индивидуальных лиц по развитию сотрудничества в области туризма, культуры, торговли и экономики, науки и техники. Ожидается, что одновременно будет повышаться статус провинции на международной арене.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные условия для инвесторов, формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций.