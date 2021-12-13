Начало полетов первых почтовых беспилотников планируется в Югре во II квартале 2022 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 декабря. /ТАСС/. Беспилотники планируется начать использовать на экспериментальной маршрутной сети Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) во втором квартале 2022 года для доставки почтовых отправлений в труднодоступные населенные пункты региона. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.

"Начало полетов на экспериментальной маршрутной сети запланировано "Почтой России" на второй квартал 2022 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, экспериментальная маршрутная сеть охватит Березовский, Белоярский и Октябрьский районы ХМАО. "Это приведет к повышению качества жизни населения за счет увеличения скорости логистического сервиса доставки почтовых отправлений в труднодоступные населенные пункты Югры с применением беспилотного авиационного транспорта", - отметил собеседник.

Ранее "Почта России" планировала запустить экспериментальную сеть по беспилотной аэродоставке грузов, включающую 48 маршрутов в четырех регионах - Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе. Компания планирует начать тестирование беспилотных авиационных систем до конца года. Вместе с запуском в 2022 году нового авиационного отделения это обеспечит оперативную доставку почты в населенные пункты регионов, с которыми нет регулярного транспортного сообщения.