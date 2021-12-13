Инвестиции в экономику Москвы выросли за девять месяцев на 22%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в экономику Москвы за девять месяцев 2021 года превысили 2,5 трлн рублей. Это почти на 22% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в Москве за три квартала 2021 года составили 2,51 трлн рублей, что на 21,9% превышает объем инвестиций за аналогичный период прошлого года. Это выше общероссийского показателя: рост по стране составил 7,6%. На долю столицы сегодня приходится 18,6% общероссийского объема инвестиций в основной капитал", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По его словам, в целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве в сопоставимых ценах увеличился в 2,7 раза. По статистике, больше всего средств столичные компании вкладывают в машины и оборудование. Так, по итогам девяти месяцев 2021 года на них пришлось 41,3% общего объема инвестиций. Доля вложений в строительство зданий, сооружений и благоустройство земель составила 30,4%, на строительство жилых зданий и помещений пришлось 13,3%, на создание объектов интеллектуальной собственности - 12,6%.

"Сохранить инвестиционную активность помогает система мер поддержки, которая работает в Москве более пяти лет и с каждым годом совершенствуется. В нее входят предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, финансовая помощь в виде субсидий и льготных займов, снижение налоговой нагрузки на 17-25% посредством специальных статусов. Сегодня 130 компаний имеют право на налоговые преференции, среди них промышленные комплексы, технопарки и якорные резиденты технопарков, совокупные инвестиции которых за последние пять лет составили 100,5 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.