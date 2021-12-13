Угольные компании Кузбасса инвестируют 72 млрд рублей в несырьевые отрасли

ТАСС, 13 декабря. Правительство Кузбасса подписало соглашения с угольными компаниями об инвестировании доходов, полученных от транспортировки угля на восток, в неугольные отрасли экономики региона. Объем инвестиций по всем соглашениям составит почти 72 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте администрации Кемеровской области.

Владимир Путин ранее поручил правительству Кузбасса заключить с крупными добывающими предприятиями инвестиционные соглашения о реализации проектов в несырьевой сфере для диверсификации региональной экономики. Привлечение инвестиций в несырьевой сектор поможет снизить зависимость экономики и бюджетной системы Кузбасса от добычи угля и выполнить еще одно поручение президента - создать к 2026 году не менее 40 тысяч новых рабочих мест в отраслях экономики, не связанных с добычей угля.

"Подписано восемь инвестиционных соглашений с угледобывающими компаниями. Ими предусмотрена реализация 19 инвестиционных проектов в жилищном строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и других неугольных сферах. Объем инвестиций по всем этим соглашениям составляет почти 72 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергея Ващенко.

АО "СУЭК-Кузбасс" планирует построить завод по производству железобетонных изделий с применением золошлаковых материалов мощностью около 10 тыс. куб. м в год. Компания также модернизирует действующую машиностроительную компанию в Ленинске-Кузнецком по выпуску горно-шахтного оборудования, шахтного крепежного материала и изготовлению нестандартного оборудования. В Прокопьевском городском округе также планируется строительство предприятия по производству промышленных взрывчатых веществ. Благодаря соглашениям с угольными компаниями в Кузбассе до 2024 года планируется создать более 1,8 тысячи рабочих мест в неугольных отраслях.

В Кузбассе добывается более половины российского угля и работают свыше 150 шахт, разрезов и углеобогатительных фабрик. Экономика большинства муниципалитетов региона связана с угольной промышленностью, а предприятия отрасли являются для них градообразующими. По числу моногородов на своей территории Кемеровская область лидирует среди субъектов РФ.