Правительство усиливает контроль за деятельностью госкорпораций и институтов развития

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об усилении контроля за деятельностью госкорпораций и институтов развития, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.

"С 2022 года отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) своей работы госкорпорации и институты развития должны будут не только ежегодно, но и ежеквартально", - говорится в сообщении. Уточняется, что документ вносит изменения в утвержденные в декабре прошлого года методические рекомендации по формированию ключевых показателей эффективности для компаний с госучастием.

Помимо обязанности предоставлять ежеквартальные отчеты на межведомственном портале Росимущества, документ вводит дополнительный КПЭ. К ранее установленным общекорпоративным показателям - отраслевым и финансово-экономическим, характеризующим прибыльность организации, добавляется функциональный КПЭ, продолжили в правительстве.

"Функциональные КПЭ будут устанавливаться для каждого топ-менеджера индивидуально, в зависимости от стоящих перед ним задач, включая реализацию отдельных значимых проектов, направленных на достижение национальных целей развития", - пояснили в кабмине. При этом состав и значения функциональных показателей определяются советами директоров.

Решение об изменении подхода к мониторингу ключевых показателей эффективности и расчету вознаграждений топ-менеджеров принято в рамках реформы институтов развития, пояснили в пресс-службе.

"Новое распоряжение обеспечит более эффективный мониторинг работы госкорпораций и институтов развития, а также позволит регулировать вознаграждение топ-менеджеров в зависимости от достижения заданных КПЭ-параметров", - резюмировали в кабмине.