Турецкая лира начала торги с очередного рекордного падения

АНКАРА, 13 декабря. /ТАСС/. Турецкая лира в очередной раз установила антирекорд падения стоимости, превысив планку 14 лир за доллар. Как свидетельствуют данные начавшихся в понедельник торгов на валютной бирже, на данный момент курс колеблется в районе 14,5 - 14,8.

На прошлой неделе биржа закрылась на выходные с курсом лиры 13,85 за доллар. Перед этим Центробанк Турции провел очередную валютную интервенцию, когда лира начала падать до 13,95 за доллар и грозила перевалить за планку 14. Однако эффективно затормозить падение национальной валюты это не помогло. За последние 10 дней ЦБ трижды вбрасывал доллары, но это не переломило тренд на обесценивание лиры.

Как отмечает телеканал NTV, нынешняя волатильность может быть связана с ожиданиями инвесторов и брокеров изменения учетных ставок в США, Европе, Великобритании, а также России и Японии.

С начала текущего года турецкая валюта подешевела почти в два раза к доллару и евро, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В январе за один американский доллар давали порядка 7,3 лиры.