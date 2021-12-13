В Мурманской области увеличат расходы на социальную сферу на 9,5 млрд рублей

МУРМАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Расходы бюджета Мурманской области на социальную сферу в 2022 году увеличены на 9,5 млрд рублей - до 79 млрд рублей. Приоритеты областного бюджета - это здравоохранение, образование и городская среда, сообщил в понедельник губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"В следующем году расходы нашего бюджета составят 124 млрд рублей. Это очень большой показатель, мы фактически от поддержания переходим к активным инвестициям. Главные приоритеты - это здравоохранение, образование, городская среда. Конечно, все что касается социальных обязательств - они будут выполнены и индексированы надлежащим образом. На эти цели мы направим более 79 млрд рублей, это на 9,5 млрд рублей больше, чем в этом году", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства по итогам принятия бюджета в окончательном чтении на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

По словам главы региона, доходы областного бюджета выросли за последние два года на 30%. "На капитальное строительство будет направлено [в 2022 году] 14 млрд рублей. Это две новые школы в Североморске, реконструкция областного онкологического диспансера, создание новых спортивных объектов и отдельное направление, которое начнем с 2022 года, - инвестиции в жилищное строительство. Это касается инфраструктуры и строительства самого жилья", - сообщил Чибис.

По информации пресс-службы Мурманской областной думы, общий объем доходов областного бюджета на 2022 год составит 103,6 млрд рублей, расходов - 123,9 млрд рублей. Дефицит составит 20,3 млрд рублей, или 20% от доходов региона.

По данным Минфина Мурманской области, доходы областного бюджета на 2023 год составят 107,2 млрд рублей, на 2024 год - 111 млрд, расходы запланированы в объеме 113 и 111,6 млрд рублей на 2023 и 2024 год соответственно. Дефицит областного бюджета в 2022 году составит 20,3 млрд рублей и полностью обеспечен источниками финансирования, в 2023 и 2024 годах дефицит запланирован на уровне 5,8 млрд рублей и 0,6 млрд рублей соответственно.

На социальную политику, образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру и кинематографию, а также поддержку муниципалитетов в 2022 году будет направлено 64% от общего объема расходов, или 79,7 млрд рублей. На инвестиционные проекты, развитие инфраструктуры направят 3,4 млрд рублей. Госдолг региона будет оставаться на безопасном уровне, отметили в Минфине. На 1 октября 2021 года он составлял 13,2 млрд рублей, в том числе 12,8 млрд рублей - это бюджетные кредиты по ставке 0,1% годовых, 0,4 млрд рублей - это государственные гарантии Мурманской области.