"AliExpress Россия" стала участником налогового мониторинга

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. "AliExpress Россия" перейдет с 1 января 2022 года на новую форму налогового контроля, компания стала участником налогового мониторинга. Об этом говорится в сообщении онлайн-ретейлера.

"AliExpress Россия" вступила в налоговый мониторинг. Компания переходит на новую форму налогового контроля с 1 января 2022 года. Также компания одной из первых присоединится к пилотному проекту ФНС России по интеграции информационных систем организаций - участников налогового мониторинга с АИС "Налог-3", - отмечается в сообщении.

Система налогового мониторинга позволяет взаимодействовать с налоговыми органами в режиме онлайн и отказаться от традиционных проверок, предоставив Федеральной налоговой службе России удаленный доступ к данным "AliExpress Россия", его бухгалтерской и налоговой отчетности. Участие в налоговом мониторинге позволит быстро выявлять налоговые риски и урегулировать спорные ситуации. Также это повысит уровень внутреннего контроля организации, сократит временные и финансовые затраты на проведение налоговой проверки, сообщает компания.

Для взаимодействия с ФНС России в рамках налогового мониторинга "AliExpress Россия" планирует внедрить платформу VK Tax Monitoring - цифровое решение от компании VK для управления налоговыми данными. Платформа позволяет компаниям соответствовать актуальным требованиям ФНС России в части раскрытия показателей налоговой отчетности, добавляется в сообщении.

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group, VK (Mail), USM International и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.