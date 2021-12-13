Россияне третий месяц подряд взяли рекордное количество кредиток

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские банки в ноябре 2021 года выдали 1,8 млн кредитных карт, что на 3% больше, чем в октябре. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро ("Кредистории").

"Банки за ноябрь выдали 1,8 млн кредитных карт - на 3% больше, чем за октябрь 2021 года, а также на 68% больше, чем за ноябрь прошлого года, следует из данных "Кредистории", располагающей информацией о примерно 97% банковских заемщиках", - отмечается в сообщении.

Таким образом, россияне третий месяц подряд устанавливают рекорд по количеству открытых за один месяц кредитных карт, подчеркнули в ОКБ. Прошлый рекорд был установлен в октябре, когда банки выдали населению 1,75 млн кредитных карт, а предыдущий - в сентябре (1,56 млн карт).

Среди 30 регионов, в которых население взяло в ноябре наибольшее количество кредитных карт, самый серьезный рост зафиксирован по отношению к ноябрю 2020 года в Иркутской области (на 79%), Ставропольском (84%) и Пермском (91%) краях, наименьший - в Тюменской (48%), Новосибирской (46%) областях и в Санкт-Петербурге (42%). В Москве рост выдач кредитных карт был чуть ниже среднего по стране (62%).

"Сегмент кредитных карт уставил очередной рекорд на фоне высокого потребительского спроса, растущих инфляционных ожиданий и относительно низких процентных ставок. Не исключено, что количественный рост выдач кредитных карт не достиг своего предела, а новый рекорд будет побит по итогам декабря", - считает гендиректор ОКБ Артур Александрович, слова которого процитировала пресс-служба бюро.