Решение Bi.Zone по выявлению цифрового мошенничества внесли в реестр отечественного ПО

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Решение по выявлению цифрового мошенничества, разработанное Bi.Zone, зарегистрировано Минцифры России в реестре отечественного программного обеспечения. Об этом говорится в сообщения компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

"Решение в режиме реального времени анализирует получаемые данные для выявления аномалий в сессионных данных финансовых организаций, электронной коммерции, онлайн-порталов обслуживания граждан, здравоохранения и игровой индустрии. Модуль формирует глобальный профиль устройств и пользователей, проводит поведенческий анализ, позволяет обнаружить мошеннические действия, в том числе кражу учетных записей и активности ботов", - рассказал директор технического блока Bi.Zone Антон Окошкин, слова которого приводятся в сообщении.

Решение для глубокой сессионной аналитики и глобального профилирования входит в состав платформы по противодействию мошенничеству Bi.Zone Fraud Prevention. Модуль позволяет сформировать цифровой профиль каждого пользователя и его устройств, выявляя потенциальное мошенничество на основе множества параметров, в том числе с использованием пассивной биометрии.

Решение собирает более 300 уникальных параметров с каждого устройства и на этой основе позволяет выявлять потенциальное мошенничество, в том числе в ряде случаев и социальную инженерию. По оценкам Bi.Zone, социальная инженерия используется в 90% атак мошенников, когда жертвы самостоятельно сообщают свои персональные и платежные данные злоумышленникам или сами переводят деньги на счета преступников.