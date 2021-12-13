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Институт бизнес-омбудсмена ждет одобрения около 45 инициатив из доклада президенту

Руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко отметил, что для продвижения наиболее важных инициатив планируют "задействовать ресурсы депутатов Госдумы и членов Совета Федерации"

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Российские власти пообещали к февралю представить результаты рассмотрения около 45 инициатив из представленного в 2021 году доклада бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова президенту страны Владимиру Путину. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

"Доклад летом поступил на рассмотрение президента, после чего, как обычно, был передан в правительство. В министерстве экономического развития подготовили достаточно серьезный анализ нашего доклада, взяли в проработку достаточно много вопросов - около 45, с которыми согласны. <...> Нам обещают, что к февралю будет результат по их рассмотрению", - сказал он в ходе рабочей поездки в Ташкент.

Свириденко отметил, что для продвижения наиболее важных инициатив планируется также "задействовать ресурсы депутатов Госдумы и членов Совета Федерации".

Доклад бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова в 2021 году состоял из восьми разделов. Они были посвящены, в частности, уголовному преследованию предпринимателей, административному давлению на бизнес, имущественным отношениям. Отдельный раздел касался системных проблем российского бизнеса. Помимо этого, в документ был включен спецдоклад "МСП/Постковид. Время для системных решений".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТитов, Борис Юрьевич
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