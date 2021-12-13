Институт бизнес-омбудсмена ждет одобрения около 45 инициатив из доклада президенту

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Российские власти пообещали к февралю представить результаты рассмотрения около 45 инициатив из представленного в 2021 году доклада бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова президенту страны Владимиру Путину. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

"Доклад летом поступил на рассмотрение президента, после чего, как обычно, был передан в правительство. В министерстве экономического развития подготовили достаточно серьезный анализ нашего доклада, взяли в проработку достаточно много вопросов - около 45, с которыми согласны. <...> Нам обещают, что к февралю будет результат по их рассмотрению", - сказал он в ходе рабочей поездки в Ташкент.

Свириденко отметил, что для продвижения наиболее важных инициатив планируется также "задействовать ресурсы депутатов Госдумы и членов Совета Федерации".

Доклад бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова в 2021 году состоял из восьми разделов. Они были посвящены, в частности, уголовному преследованию предпринимателей, административному давлению на бизнес, имущественным отношениям. Отдельный раздел касался системных проблем российского бизнеса. Помимо этого, в документ был включен спецдоклад "МСП/Постковид. Время для системных решений".