Минцифры разработало правила субсидирования мероприятий по IТ-образованию школьников

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минцифры опубликовало проект постановления правительства о правилах предоставления субсидии Университету 2035 на реализацию двухлетних IТ-курсов для школьников. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Субсидия будет предоставлена на реализацию мероприятий нового федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Финансирование покроет расходы на реализацию дополнительных программ обучения школьников 8-11 классов современным языкам программирования", - сообщили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

В министерстве добавили, что в 2022 году записаться на курсы во всех регионах смогут школьники 8-11 классов, которые подадут заявку на участие и пройдут входное тестирование. Обучение будет проходить в течение двух лет, по его окончании школьники получат электронный сертификат. Курсы не входят в обязательную общеобразовательную программу, но позволят обучиться по дополнительным общеразвивающим программам в рамках школы.

"Благодаря проекту школьники смогут познакомиться с профессией программиста, получить базовые или продвинутые навыки создания программ и разработать собственный цифровой продукт. До 2024 года по программе обучатся не менее 240 тыс. школьников", - добавили в Минцифры.

В октябре 2021 года вместе с Университетом 2035 Минцифры запустило пилотный проект по обучению школьников современным языкам программирования в Белгородской, Новгородской, Пензенской областях, Республиках Татарстан и Саха (Якутия). В рамках пилота обучение пройдут не менее 2000 школьников от 14 лет.

Университет 2035 - первый в России сетевой университет нового типа, который сочетает в себе исследовательскую и образовательную организации, а также IT-компанию.