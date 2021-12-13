Национальная мясная ассоциация предупредила об угрозе остановки комбикормовых заводов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Национальная мясная ассоциация России опасается, что некоторым предприятиям комбикормовой отрасли может грозить приостановка в связи со сложностями, возникшими в снабжении комбикормовых заводов, и ценами на ряд незаменимых аминокислот. Об этом говорится в письмах ассоциации первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову, копии которых есть в распоряжении ТАСС.

"Отечественные предприятия отрасли животноводства выражают крайнюю обеспокоенность складывающейся острой ситуацией со снабжением комбикормовых заводов и ценами на ряд незаменимых аминокислот. Существенное удорожание аминокислот в последние два года на российском рынке в связи с ростом цен в как в России, так и на мировом рынке, ограничением отгрузок в Россию с зарубежных предприятий, отсутствием нормальной конкуренции между иностранными поставщиками и отечественными производителями усугубляется риском дефицита необходимых физических объемов, что создает неприемлемую угрозу восстановлению и долгосрочному наращиванию объемов производства мяса", - говорится в одном из писем.

По данным ассоциации, проблема обостряется и периодическими сбоями в логистике и таможенном оформлении на территории стран - поставщиков, в частности в КНР. Как отмечают авторы письма, в течение 2020-2021 годов цены на аминокислоты, являющиеся важнейшими компонентами при производстве полноценных комбикормов для скота и птицы, росли высокими темпами. Особенно тревожная динамика сложилась в текущем году.

Как отмечается в другом письме ассоциации, в последние 2 недели ситуация ухудшилась и уже становится критической как для небольших комбикормовых предприятий, так и для крупных производителей, которые испытывают серьезные трудности с обеспечением гарантированных поставок самых незаменимых кислот (в основном лизин) и витаминов (витамин В4 - холин-хлорид). При этом по лизину речь идет уже не только об отгрузках из Китая, где задержки связаны с некоторыми внутренними проблемами, но и с крупнейшего российского завода ЗАО "Завод Премиксов № 1", являющегося, по сути, монополистом на российском рынке отечественного лизина. Критическая ситуация складывается с обеспечением предприятий витамином В4 (холин-хлоридом), зависимость по которому от импортных поставок составляет 100%.

"В случае дальнейшего негативного развития ситуации мы не можем исключить временную остановку производства отдельных предприятий комбикормовой отрасли и существенного снижения качества кормов для скота и птицы, что неизбежно приведет к снижению продуктивности и росту себестоимости", - говорится в письме.

Предлагаемые меры

Его авторы полагают, что для восстановления необходимого предложения и сдерживания дальнейшего роста цен необходимо оперативно рассмотреть возможность расширения иностранных поставщиков указанной продукции за счет включения предприятий, допустивших незначительные нарушения, и при условии предотгрузочного лабораторного контроля предприятиями - экспортерами или компетентными органами страны - экспортера и в случае необходимости - усиленного лабораторного контроля со стороны Россельхознадзора; провести экспертизу хода реализации ранее заявленных инвестиционных проектов по локализации производства аминокислот и витаминов в целях уточнения текущего состояния и перспектив указанных проектов, а также в случае приостановления реализации инвестпроектов причин такого состояния дел.

О том, что птицеводы опасаются остановки комбикормовых заводов, 13 декабря написала газета "Коммерсантъ".