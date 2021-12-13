Газпромбанк продаст "КриоГаз" группе "Синара"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Газпромбанк договорился с группой "Синара" о продаже 99,9% в операторе бизнеса технических газов "КриоГаз", сумма сделки не раскрывается. Об этом говорится в сообщении кредитной организации

"Газпромбанк объявляет о заключении сделки с группой "Синара" по продаже 99,9% ООО "КриоГаз", оператора бизнеса технических газов в составе группы ОМЗ. Сумма сделки не раскрывается, полное закрытие состоится в первом квартале 2022 года", - отмечается в сообщении.

В Газпромбанке уточнили, что клиентами компании "КриоГаз" являются крупнейшие нефтехимические и металлургические предприятия. "Была проделана огромная работа, Банк фактически стоял у истоков формирования в России современного рынка по производству и сбыту технических газов. Используя лучшие мировые практики и научные компетенции ПАО "Криогенмаш", мы смогли развить "КриоГаз" до уровня одного из крупнейших поставщиков технических газов в стране, В данном контексте отмечу, что сделка с группой "Синара", являющаяся для нас закономерным продолжением реализации стратегии банка в части промышленных активов, обеспечит уверенное продолжение проделанной нами работы", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Газпромбанка Тиграна Хачатурова.