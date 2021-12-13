Мукомольную фабрику с объемом выпуска до 150 тыс. тонн в год построят в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Мукомольную фабрику с объемом выпуска до 150 тыс. тонн в год построят в восточной части Крымского полуострова. Объем вложений составит порядка 800 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Это важный проект для Республики Крым, который поможет дополнительно насытить и внутренний рынок, и поставлять муку в ряд зарубежных стран", - сказала заместитель председателя Совета министров Крыма - министр финансов республики Ирина Кивико на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата на территории Крыма, ее слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что "планируемая мощность мельничного комплекса составит до 500 тонн в сутки, среднегодовой объем - до 150 тыс. тонн в год готовой продукции экспортного назначения: сортовой муки и сопутствующей продукции размола - отрубей".

"В рамках заседания также был рассмотрен проект по строительству крупного торгово-офисного центра в Симферопольском районе на 100 тыс. кв. метров. Объем инвестиций составит более 9 млрд рублей. Утверждены также проекты по строительству складских помещений в Саках, туристических гостиниц в западной части Крыма, рассмотрены другие вопросы", - сообщается на сайте.